Da Werner a Tonali passando per Vidal: Inter, rivoluzione per sognare. E non rimpiangere Lautaro

La Redazione24

,

martedì 19 Maggio 2020.

Il progetto prevede l’arrivo di sei novità, due per reparto. Cavani, Semedo, Emerson, Hakimi, tutti i nomi sul tavolo. Ma bisogna anche cedere: dal Toro a Icardi e Nainggolan, quelli con cui fare cassa



