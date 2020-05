E’ stato arrestato Capristo, procuratore capo di Taranto

In un'inchiesta della procura di Potenza per reati contro la Pubblica amministrazione, la Guardia di Finanza ha messo agli arresti domiciliari il procuratore capo di Taranto Carlo Maria Capristo, un ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Taranto e distaccato presso gli uf

La Redazione 24

,

martedì 19 Maggio 2020.

