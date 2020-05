Eva Carneiro guida la rivolta di chi non vuole riaprire la Premier

Il ritorno in campo della Premier League è sempre più vicino. Dopo l’ultima riunione, tenutasi lunedì, i club (all’unanimità) hanno approvato il nuovo protocollo e da questa mattina sono consentiti gli allenamenti in piccoli gruppi. La data del nuovo fischio d’inizio non c’è ancora, ma ormai sembra continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

martedì 19 Maggio 2020.

Il ritorno in campo della Premier League è sempre più vicino. Dopo l’ultima riunione, tenutasi lunedì, i club (all’unanimità) hanno approvato il nuovo protocollo e da questa mattina sono consentiti gli allenamenti in piccoli gruppi. La data del nuovo fischio d’inizio non c’è ancora, ma ormai sembra

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA