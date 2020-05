Il Lions Club Cirò Krimisa non si ferma e continua l’azione di vicinanza e supporto alla comunità

Il Lions Club Cirò Krimisa non si ferma e continua l’azione di vicinanza e supporto alla comunitĂ

A renderlo noto è Filomena Zungri del Lions Club Cirò Krimisa

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 19 Maggio 2020.

Il Lions Club Cirò Krimisa,

presieduto dal dott. Antonio Gallella, non si ferma e continua l’azione di

vicinanza e supporto alla comunitĂ . Sempre presenti durante questi mesi di

lockdown i Lions hanno fatto sentire la loro voce con donazioni di ausili

ospedalieri e beni alimentari, lanciando anche raccolte fondi convertite in

buoni per la spesa, grazie alla collaborazione sinergica sul territorio. Si

sono resi disponibili per la “spesa sospesa”, di cui hanno

beneficiato numerose famiglie che versavano in difficoltĂ . E grazie a tutte le

persone generose ed altruiste, che hanno aderito con un contributo alla

raccolta fondi lanciata dal club il mese scorso, sono stati consegnati tanti

pacchi dono con beni di prima necessitĂ a molte famiglie in attesa, in

collaborazione con l’associazione

“Misericordia” di Cirò Marina, a cui va un

grazie di cuore per la grande disponibilitĂ

Sono state donate 100 mascherine FFP2 ai medici ed al

personale del 118 di Cirò Marina. Altre 100 mascherine di protezione sono state

donate alla parrocchia di Sant’Antonio per essere essere distribuite a chi ha

bisogno, affidandole alle mani di padre Peppe, che ha manifestato la sua

gratitudine nei confronti di tutti i Soci del club, ringraziandoli

calorosamente.

L’ultima donazione di 100 “preziose”

mascherine chirurgiche è stata consegnata al Reparto di

Neonatologia dell’Ospedale

“San Giovanni di Dio” di Crotone. ll direttore

Antonio Belcastro, cardiologo neonatologo, e il pediatra neonatologo e socio

Lions, Vincenzo Poerio, hanno ringraziato il Presidente Antonio Gallella e

tutti i Soci del Lions Club Cirò Krimisa per il sublime atto di donazione che

rappresenta un servizio indispensabile nella lotta al nemico invisibile COVID

19.

Il club ha inoltre collaborato con il Lions Club di Crotone

Marchesato e il Lions Club Crotone Hera

Lacinia, per promuovere una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di ausili

che sono stati consegnati al reparto di OSTETRICIA, GINECOLOGIA E SALA PARTO

dell’ospedale civile ” San Giovanni di Dio” di Crotone.

Un anno sociale particolare, dunque, questo appena trascorso, che ha reso problematica l’azione di servizio, ma non l’ha tuttavia fermata. Il Lions Club Cirò Krimisa è pronto a ripartire per l’anno sociale 2020/2021. I Soci hanno confermato unanimemente la presidenza dell’anno in corso anche per il prossimo, rinnovando la fiducia nel dott. Antonio Gallella. RimarrĂ invariato, altresì, lo staff operativo che ha coadiuvato il Presidente, e che sarĂ dunque nuovamente composto dal Segretario di club, l’architetto Giovanni Gentile, dal Cerimoniere, l’architetto Mario Patanisi, dal Tesoriere, il professore Francesco Colicchio, dall’Officer Telematico, l’architetto Rosaria Mauro e dal Presidente Marketing e Comunicazione, la prof.ssa Filomena Zungri. Auspichiamo un anno all’insegna dell’unitĂ e del servizio. WE SERVE







© RIPRODUZIONE RISERVATA