La fine di Re Mida

Milano. Per un momento, qualche anno fa, Masayoshi Son è sembrato Re Mida. Tutto ciò che toccava si trasformava in oro, il suo investimento di 20 milioni di dollari in Alibaba quando ancora era una startup semisconosciuta si rivelò preveggente e fruttò a Masayoshi Son (Masa per gli amici) e alla sua continua a leggere […]

La Redazione 24

,

martedì 19 Maggio 2020.

Milano. Per un momento, qualche anno fa, Masayoshi Son è sembrato Re Mida. Tutto ciò che toccava si trasformava in oro, il suo investimento di 20 milioni di dollari in Alibaba quando ancora era una startup semisconosciuta si rivelò preveggente e fruttò a Masayoshi Son (Masa per gli amici) e alla sua

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA