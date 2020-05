Le Libertà Costituzionali ai tempi del Covid di Alessia Talarico

Una riflessione sulla legittimità delle misure restrittive imposte nell’attuale panorama normativo

Crotone,

martedì 19 Maggio 2020.

sta conoscendo uno dei periodi storici di forte impatto sulla salute pubblica: il 2019-nCoV – reale nome in codice del virus, più

semplicemente chiamato da tutti Coronavirus – diventa così

protagonista, a livello mondiale, di uno stato di emergenza.

Pertanto, nel gennaio

2020, l’OMS ha decretato lo stato di emergenza sanitaria globale

definendolo, data la rapida e cospicua diffusione del contagio, addirittura una

pandemia.

Da qui una serie di

interventi legislativi, quali:

DPCM 23 febbraio 2020: Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in cui sono

previste misure per il divieto di accesso e allontanamento nei comuni dove sono

presenti focolai e la sospensione di manifestazioni ed eventi. È l’inizio del

blocco della nazione , anche a

livello produttivo;

D.M. 24 febbraio

2020: Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a

favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da

Covid-19;

fino al 15 marzo, smart working agevolato;

e alcune province di altre regioni sono zona rossa;

2020: Tutta l’Italia è zona rossa;

misure per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’economia .

Aprile 2020: P roroga fino al 13 aprile di tutte le misure

urgenti di contenimento del contagio ;

10 Aprile 2020: Proroga fino al 3 maggio di tutte le misure restrittive ma

contiene anche le prime riaperture (negozi per neonati e bambini, librerie

e cartolibrerie).

Ma, in

quale quale misura si può far ricorso a divieti che ledano o a limitino diritti

e libertà costituzionalmente garantiti?

Per comprendere

se le misure di contenimento del contagio epidemiologico determinino violazioni

di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, è opportuno fare riferimento

in prima analisi alla norma di principio contenuta nell’art. 2 della Costituzione: “La

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come

singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità , e

richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,

economica e sociale”.

Tale disposizione, che costituisce il fondamento dei

diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico italiano, segna il definitivo

superamento dell’impostazione statocentrica e, riconoscendo il primato della

persona rispetto allo Stato, assume il principio personalista come punto fermo

della regolazione del nuovo rapporto individuo-comunità statale.

Il senso e la portata di questa norma può ben

comprendersi se si considera il clima storico-culturale dell’Assemblea

Costituente, frutto dell’incontro e dell’accordo di tre diverse ispirazioni di

pensiero: quello liberale, quello cattolico e quello socialista.

E’ evidente che dal testo normativo vengono in rilievo

3 punti: Riconosce e garantisce, Inviolabili, Uomo.

“Uomo”: inteso come individuo, persona umana, soggetto

titolare dei diritti inviolabili. Presuppone, dunque, la natura individualista

dei diritti fondamentali.

“Riconosce e garantisce”: fa riferimento ad entrambe

le espressioni e non già , come altrove, solo all’espressione “riconosce” o solo

a quella “garantisce”. Se si accoglie la tesi giusnaturalistica, tali diritti

apparterrebbero per natura all’uomo e non creati giuridicamente dallo Stato,

bensì ad esso preesistenti. Garantisce, in quanto appresta garanzie concrete a

quel diritto fondamentale. “Inviolabili”: dunque diritti assoluti,

indisponibili, imprescrittibili e non possono formare oggetto di revisione

costituzionale proprio per il loro contenuto essenziale ma sempre nei limiti

della conformazione che di essi da l’ordinamento.

Non dimentichiamo, poi, che accanto ad una tutela

Costituzionale dei diritti fondamentali è venuta progressivamente affermandosi,

affiancandosi alla prima, una tutela sovranazionale degli stessi. In questo

senso è’ doveroso fare riferimento alla tutela prevista dall’art. 6 della Carta

Europea dei Diritti dell’Uomo, il quale sancisce che “Ogni individuo ha diritto alla

libertà e alla sicurezza”.

Rapportando

tali considerazioni all’attuale emergenza sanitaria, si pone allora una

questione: fino a che punto possono esser limitati diritti costituzionalmente

garantiti?

A prima vista

sembrerebbe porsi un contrasto con altri diritti tutelati dalla nostra carta

costituzionale. In primis, con l’art. 13 della Costituzione nella

parte in cui sancisce che: “La libertà personale è inviolabile. Non è

ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né

qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato

dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.

Disposizione che, nell’affermare

l’inviolabilità del diritto, precisa che eventuali limitazioni della libertÃ

personale possono essere ammesse solo nel caso in cui sussista riserva di legge

assoluta (forma più alta di garanzia), riserva di giurisdizione ed obbligo di

motivazione che esplichi il provvedimento restrittivo della libertÃ

personale.

E ancora, con la

libertà di circolazione e soggiorno di cui all’art. 16

(“Ogni cittadino può circolare e

soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le

limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di

sicurezza”) e con la

libertà di riunione di cui all’art. 17 della Costituzione (

“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza nessun tipo di

armi sia in luogo privato che in luogo pubblico”).

Orbene,

evidenziati tali riferimenti giuridici, l’interrogativo che si prospetta è il

seguente: gli attuali interventi legislativi di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, contenenti

palesi misure restrittive delle libertà , prospettano una lesione dei diritti

dell’uomo costituzionalmente garantiti?

E qui è doveroso

citare espressamente l’art 32 della Costituzione il quale

sancisce che “La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività , e

garantisce cure gratuite agli indigenti”; tale

diritto, letto in combinato disposto con l’art 2 è da intendersi come

sovraordinato a tutti i principi, un valore supremo e, per tale ragione

irrinunciabile.

Del resto, è l’unico ad essere qualificato

espressamente dalla Costituzione come fondamentale: lo “stato di

salute” non riguarda solo il singolo ma si riflette sulla collettività ,

per cui la relativa tutela non si esaurisce solo in situazioni attive di

pretesa ma implica e comprende il dovere di non ledere né porre a rischio con

il proprio comportamento la salute altrui.

Alla luce di queste considerazioni, ritengo assolutamente giustificata l’esigenza del legislatore che, ispirandosi a principi di ragionevolezza ed proporzionalità , ha operato un bilanciamento con altri interessi e valori costituzionali, e legittime le attuali limitazioni alle libertà al fine di tutelare quel valore supremo che è la salute.

