Ora CR7, prima Sivori e Platini: una star-simbolo per ogni Agnelli, così Andrea rinnova la tradizione Juve

martedì 19 Maggio 2020.

Ronaldo è il giocatore iconico del presidente che oggi festeggia 10 anni al timone. Come Omar per il Dottore e Michel per l’Avvocato, c’è sempre un campionissimo ad accendere i desideri di famiglia



