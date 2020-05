Bonafede contro il modello Bonafede

Quando il Guardasigilli Bonafede, per difendersi in Senato dalle mozioni di sfiducia, ha esordito prendendosela con “le allusioni e le illazioni” emerse nel dibattito politico e mediatico si è compreso come si fosse davanti a un evento eccezionale, tanto tragico quanto comico: per respingere le accu continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

mercoledì 20 Maggio 2020.

