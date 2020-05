Il clima tossico sul prestito rischia di nuocere alla fusione Fca-Psa

Milano. Il clima – tossico – in cui si sta svolgendo il dibattito sul prestito di 6,5 miliardi a Fca garantito quasi interamente dallo stato, sembra non tenere abbastanza conto dell’importanza strategica che la fusione tra la casa automobilistica italo-americana e il gruppo francese Psa riveste per continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

mercoledì 20 Maggio 2020.

Milano. Il clima – tossico – in cui si sta svolgendo il dibattito sul prestito di 6,5 miliardi a Fca garantito quasi interamente dallo stato, sembra non tenere abbastanza conto dell’importanza strategica che la fusione tra la casa automobilistica italo-americana e il gruppo francese Psa riveste per

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA