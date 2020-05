L’attacco cambia, Lukaku resta: tra oggi e domani è il punto fermo dell’Inter

L’attacco cambia, Lukaku resta: tra oggi e domani è il punto fermo dell’Inter Il belga resta insostituibile per Conte. Farà lo sprint con Lautaro, Sanchez ed Esposito, tutti e tre in uscita, poi avrà nuovi partner: Werner in pole, idea Cavani continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 20 Maggio 2020.

Il belga resta insostituibile per Conte. Farà lo sprint con Lautaro, Sanchez ed Esposito, tutti e tre in uscita, poi avrà nuovi partner: Werner in pole, idea Cavani



