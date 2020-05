Sanchez, Vecino e Biraghi: come costruirsi un futuro lontano dall’Inter

Con la ripresa del campionato alle porte, in casa nerazzurra c’è chi pensa a sfruttare questa vetrina per risvegliare gli interessi di mercato. Il punto a cura di Valerio Clari



