Spalancate le porte della solidarietà all’IIS di Cariati

A renderlo noto è la prof. Concetta Cosentino dell’’IIS di Cariati

La Redazione

Cariati,

mercoledì 20 Maggio 2020.

Chiuse le aule ormai definitivamente

per quest’anno scolastico, in tutto il territorio nazionale, si spalancano le porte della solidarietà dell’IIS

di Cariati che, in questo periodo estremamente drammatico per l’intera

collettività si è mobilitato per sostenere, con un gesto concreto e generoso,

quelle persone particolarmente colpite dalla

crisi, generata da questa grave epidemia.

L’Istituto d’Istruzione Superiore di

Cariati ha messo in campo due iniziative rivolte agli studenti e

alle persone in difficoltĂ : la prima, rivolta alle persone bisognose, riguarda la donazione delle derrate

alimentari rimaste inutilizzate presso la sede IPSSEOA, l’altra invece indirizzata

a potenziare l’attività della didattica a distanza, attraverso l’affidamento in

comodato d’uso gratuito agli studenti, di altri 32 tablet acquistati con le

risorse assegnate dal MIUR.

Questa mattina, presso la sede dell’ALBERGHIERO “MAZZONE”, infatti

il DS dell’IIS CARIATI, Sara Giulia Aiello, in rappresentanza dell’Istituto,

alla presenza del Sindaco FF, I. Scalioti e dell’ assessore A. Arcuri, ha donato

ai sacerdoti delle parrocchie cariatesi, Don Gheorghe e Don Gino Esposito, le

scorte di magazzino dell’Istituto, destinate alle esercitazioni pratiche che,

data la situazione epidemica, per questo anno scolastico ormai non si potranno

più utilizzare. I sacerdoti felici per l’iniziativa accolta con grande

entusiasmo si attiveranno nel distribuire le derrate alimentari alle

famiglie che hanno in questo particolare momento necessitĂ .

E per la DS dell’Istituto d’Istruzione

Superiore cariatese, “data ormai

la certezza di non poter concludere quest’anno scolastico nelle classi e avendo

nei laboratori dell’ Alberghiero tante scorte di prodotti che andavano

“consumate” in qualche modo, si è ritenuto che il gesto più corretto fosse

quello di donarle in beneficenza”. La

decisione è stata assunta dalla Dirigente Scolastica, come sempre

particolarmente sensibile alle difficoltĂ del territorio, sentito

naturalmente il DSGA e tutto il Consiglio di Istituto. Presenti alla consegna

anche i proff. Torchia e Caruso, l’Assistente Tecnico Pamela Albore e la

collaboratrice scolastica Luzzi Giuseppina.

Tanti i beni di prima necessitĂ donati,

tra cui pasta e riso, farina e semola, patate, latte e bevande analcoliche di

vario tipo, nonché marmellate e prodotti realizzati dagli stessi studenti

dell’Istituto cariatese.

Oltre alla beneficienza, in mattinata

l’istituto ha poi consegnato altri 32 tablet in comodato d’uso con l’ausilio

dell’Assistente Tecnico Vulcano Pasquale, oltre ai 60 già consegnati nei mesi

di marzo-aprile tra quelli che erano giĂ in dotazione nelle varie sedi

dell’Istituto, agli allievi che ne necessitavano di supporto per poter proseguire

nella didattica a distanza, ormai giunta alla sua fase conclusiva.

Ma – ha assicurato il DS

Aiello – “l’IIS CARIATI continuerĂ a garantire assistenza e supporto fino

all’ultimo giorno di scuola, affinché la didattica a distanza possa raggiungere

veramente tutti gli studenti, che hanno tanto bisogno di sentire la presenza

continua, la motivazione e la fiducia che la scuola può infondere in loro in

questo particolare momento”.

Insomma

in questa fase di difficoltà comune, in cui nulla si può più dare per scontato,

si è creata una nuova e più proficua sinergia tra scuola e famiglie dalla quale

si dovrĂ ripartire per affrontare con coraggio il futuro anno scolastico. Un

particolare ringraziamento da parte della Dirigente Aiello va

all’amministrazione Comunale per la presenza pronta ed efficace, al Sindaco FF

Scalioti e all’Assessore Arcuri Antonio per la loro sensibilità intorno alla

vita della scuola, il supporto e la presenza nelle diverse iniziative. Un

grazie ai parroci, sempre pronti nel loro annuncio di speranza e nella loro

presenza operativa e attenta alle necessitĂ degli ultimi.







