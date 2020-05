Casabona: Smaltivano irregolarmente reflui di frantoi oleari, due persone denunciate

I CC forestali hanno sequestrato due cisterne a Casabona e denunciate due persone

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Casabona,

giovedì 21 Maggio 2020.

I Carabinieri forestali nei giorni scorsi hanno sequestrato due cisterne di frantoi oleari, usate per smaltimento illecito di acque reflue delle operazioni di molitura. L’attività era stata avviata in seguito al rinvenimento, avvenuto alcuni mesi fa, di acque scure che emanavano cattivi odori. Due imprenditori sono stati deferiti alla Procura della Repubblica.

I militari della stazione CC Forestale Crotone, in seguito

ad una delega di indagini, hanno avviati accertamenti in due frantoi oleari nel

territorio di Casabona. Diverse fonti, infatti, avevano lamentato la presenza

di acque scure che emanavano un forte fetore, caratteristico dei residui della

molitura di olive.

In seguito a controlli è stato verificato che i titolari di

due frantoi gestivano illecitamente i reflui derivanti dall’attività di

molitura. Sono state scoperte diverse irregolarità . I frantoi avevano il piano

di utilizzo agronomico dei reflui, cosiddetto PUA, abbondantemente scaduto ed

erano privi di autorizzazione. I reflui prodotti, secondo gli accertamenti

eseguiti dai militari intervenuti, non erano stati usati ai fini agronomici,

malgrado fossero in quantità maggiore di quanto era possibile gestire negli

impianti a disposizione.

Sono state poste sotto sequestro due cisterne annesse a due

frantoli oleari. I rispettivi titolari sono stati deferiti all’AutoritÃ

giudiziaria per smaltimento illecito di rifiuti speciali in violazione del

D.lgs 152/2006 recante norme in materia ambientale.

Le acque reflue di vegetazione derivanti dall’attività dei

frantoi oleari sono considerate una grave minaccia ambientale, in particolare

nei corsi idrici di scarsa portata, dove le condizioni di vita di numerosi

organismi possono essere notevolmente danneggiate per la diminuita capacità di

scambiare l’ossigeno. È notevole, inoltre, il fetore caratteristico emanato,

percepito come molto molesto dalle persone.







