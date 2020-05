Concorso fotografico sulla ss 106, premio donato alla Madonna di Manipuglia

Un ciondolo d’oro a forma di Calabria e con 5 diamanti che rappresentano le 5 province regionali

Nunzio Esposito

CRUCOLI TORRETTA,

giovedì 21 Maggio 2020.

Il piccolo Francesco Fazio mentre appende il ciondolo in oro alla statua di Manipuglia

E’ stato vinto dal crucolese Antonio Fazio, da sempre appassionato di fotografia, il contest “Invia una foto della Statale 106”, organizzato dalle associazioni “Basta Vittime sulla Strada Statale 106” e “Capodanno in Paradiso – Giuseppe Trento” e svoltosi nelle scorse settimane sulla pagina facebook dell’associazione fondata da Fabio Pugliese, registrando partecipazioni da tutta la Calabria ionica. Â

L’iniziativa, si legge nel

comunicato stampa che rende noto il nome del vincitore, arriva in un

particolare momento in cui, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, sulla

Statale 106 non c’era traffico e quindi (fortunatamente) sinistri, vittime e

feriti gravi, ma soprattutto dedicata a tutti coloro che portano la Calabria

nel cuore.

La foto di Antonio Fazio vincitrice del contest sulla 106

Il concorso fotografico si è quindi

concluso domenica 17 maggio alle 17:00 ed è stato vinto, come dicevamo, dallo

scatto inviato da Antonio Fazio che ritrae la S.S.106 nel tratto che attraversa

Torretta, in territorio del comune di Crucoli.

Il premio, un ciondolo raffigurante

la Calabria in oro con 5 diamanti che rappresentano le province calabresi e realizzato

dal Maestro Orafo Domenico Tordo, è stato consegnato al vincitore nei giorni

scorsi presso la Gioielleria Kreusa di Mirto Crosia (CS).

Ma proprio nell’anno in cui, per

la prima volta nella sua centenaria storia, la Festa in onore della Madonna di

Manipuglia, non si è potuta celebrare a causa delle restrizioni dovute alla

pandemia, il figlioletto del vincitore, il piccolo Francesco Fazio, ha voluto

donare il premio alla Vergine protettrice di Crucoli, affinché protegga tutti i

calabresi ed in particolare chi percorre la Strada Statale 106.







