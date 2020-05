Il Flag i borghi marinari dello Ionio dona kit di protezione individuale ai Pescatori di Cirò Marina

A renderlo noto è il Dott. Malena Mauro Giancarlo, Direttore del Flag

Cirò Marina,

giovedì 21 Maggio 2020.

Nell’ambito del progetto “Salute e Sicurezza” finanziato con il Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Flag Borghi marinari dello Ionio, in data odierna, ha inteso fornire un aiuto concreto agli operatori del settore ittico di Cirò Marina in merito all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. “In virtĂą del delicato momento che stiamo attraversando, oggi piĂą che mai è necessario dare informazioni sui comportamenti da tenere e sulle regole da adottare nei luoghi di lavoro e stare vicini ai pescatori e alle loro famiglie” ha dichiarato il Dott. Minò Presidente del Flag. E’ in quest’ottica che il Flag i borghi marinari dello Ionio, ha realizzato in sinergia con il Comune di Cirò Marina partner del Flag, al Dipartimento e all’Assessorato Agricoltura e Pesca che hanno dato supporto e finanziato tale progetto da noi promosso. Alla presenza del Direttore del Flag Dott. Malena Mauro Giancarlo e del coordinatore del progetto Gabriele Alterino, sono stati consegnati i kit di protezione individuale oltre a prodotti igienizzanti per l’equipaggio di ogni singola unitĂ di pesca, da utilizzare durante l’attivitĂ lavorativa. Si tratta di un piccolo gesto che però vuole dare un supporto diretto alla categoria della pesca, che giĂ affronta quotidianamente difficoltĂ di tutti i tipi, e in questi periodi di profonda crisi economica legata all’arresto di tutte le attivitĂ e in particolare della ristorazione tradizionalmente sbocco privilegiato del pescato locale. A tal proposito, ci sentiamo di fare un invito alle comunitĂ locali, -Afferma il Dott. Malena- affinchĂ© prediligano il consumo di pesce fresco locale, piuttosto che portare sulle proprie tavole pesce proveniente da mercati esteri oppure congelato. Il progetto in questione si completerĂ con la consegna dei kit a tutti i pescatori del territorio che ricade nella competenza del Flag.























