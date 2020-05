Juve, giocatori tutti negativi ai test per il coronavirus. E da domani al lavoro pure Rabiot e Higuain

Juve, giocatori tutti negativi ai test per il coronavirus. E da domani al lavoro pure Rabiot e Higuain Nessuna positività e si conferma la guarigione di Rugani, Dybala e Matuidi, gli unici ad aver avuto il covid-19. Per il francese e l’argentino via libera grazie a un doppio tampone continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

giovedì 21 Maggio 2020.

Juve, giocatori tutti negativi ai test per il coronavirus. E da domani al lavoro pure Rabiot e Higuain

Nessuna positività e si conferma la guarigione di Rugani, Dybala e Matuidi, gli unici ad aver avuto il covid-19. Per il francese e l’argentino via libera grazie a un doppio tampone



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA