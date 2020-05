Nuovo collegamento Crotone-Simeri Crichi, avanti con unità e spirito di squadra.

Nuovo collegamento Crotone-Simeri Crichi, avanti con unitĂ e spirito di squadra.

Lo afferma Sergio Contarino dell’assemblea nazionale del Pd

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

giovedì 21 Maggio 2020.

La

pandemia targata COVID-19 costringe ancora l’intera popolazione a tenere alta

la guardia per quanto riguarda le dovute protezioni personali. L’inizio della

fase 2 sta rappresentando il lento ritorno alla normalitĂ e si comincia a

parlare anche di ciò che era il quotidiano vivere di ogni cittadino. Per i

crotonesi, diversamente da quelli delle altre CittĂ , il ritorno alla normalitĂ

significherĂ vivere in un contesto provinciale privo di adeguati servizi. La

Provincia di Crotone vanta il piĂą alto tasso di disoccupazione giovanile,

mancanza di servizi in generale, Crotone non ha un’adeguata struttura sanitaria

ed i cittadini sono costretti a dover emigrare per determinate patologie. Tante

negativitĂ che costringono ammalati e giovani ad emigrare per farsi curare o

alla ricerca di un lavoro o per motivo di studio. Un dramma atavico aggravato

dalla mancanza di opportuni mezzi di trasporto.

In

questi giorni sembra essere scoppiata la “pandemia” dei lavori autostradali con

investimenti di miliardi per quanto riguarda alcuni viadotti della SS 106. Un

argomento quest’ultimo che sta suscitando un’approfondita discussione per

quello che verrebbe fatto e per quello che, invece, è ancora un lontano

traguardo per Crotone, come afferma Sergio Contarino dell’Assemblea nazionale

del Pd:

“Opportuno

ripartire. E’ necessario velocizzare. Oramai sono frasi che vanno di moda in

questo periodo di fase due, dopo la sospensione di buona parte delle attivitĂ e in ogni zona

d’Italia. E quindi bisogna accelerare, dove è possibile e in alcuni

territori, sui quali le problematiche e

le loro risoluzioni sono storiche e

ancora di difficile conclusione, la situazione diventa ancora piĂą difficile. Tra le tematiche piĂą sentite dalla

popolazione crotonese, quelle relative alle carenze delle infrastrutture, continuano a essere

percepite negativamente

nell’opinione pubblica. Prima della sospensione generale per il coronavirus,

nel mese di gennaio, veniva pubblicata

la delibera CIPE n. 36, relativa al contratto di programma tra il Ministero

delle Infrastrutture e trasporti e ANAS.

Nella

programmazione venivano inseriti 16 interventi nazionali, destinando le risorse

alle attivitĂ di progettazione per investimenti, da inserire nel successivo Contratto di

programma .

In

questo elenco veniva inserito l’unico

intervento previsto per la Calabria , CZ

389, ossia l’itinerario di un nuovo collegamento stradale tra Catanzaro e

Crotone, su nuova sede stradale, più interno dell’attuale tracciato costiero

della SS 106; dallo svincolo di Simeri Crichi allo svincolo di Passovecchio,

con importo lavori di 1.2-1.8 miliardi di euro, secondo stime ANAS.

Un

obiettivo raggiunto, grazie al lavoro sinergico dei Comitati

dei cittadini con tutti i comuni

delle due province interessate che hanno accolto all’unanimità nei rispettivi

consigli comunali, la proposta

progettuale che riduce la distanza dei due capoluoghi a 48 km ,dimezza il tempo

di percorrenza e riduce notevolmente i costi di realizzazione.

Possiamo

affermare che grazie allo spirito di

squadra che era riuscito a separare magliette e bandierine, si è riuscito in quella fase a raggiungere un

obiettivo, non solo di civiltĂ verso un territorio martoriato da tempo ma

soprattutto un segnale di sicurezza verso i residenti delle due province.

In

questi giorni, registriamo che la Regione Calabria, ha intenzione di riprendere

la tematica, rimasta bloccata per la

crisi relativa al virus.

Questa

sarebbe un’operazione storica, troppo si è parlato di Statale 106, ma un

progetto definitivo, non è stato mai proposto e concluso, malgrado la carenza

atavica delle infrastrutture in Calabria e

nel nostro territorio in particolare e il deperimento di quelle

esistenti.

A

questo punto, si sollecita il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti -che

rispetto al passato, sta dimostrando

reale attenzione ai problemi – a procedere congiuntamente ad ANAS, a

velocizzare l’iter sull’approfondimento costi benefici della proposta, giĂ

visionata dall’ANAS regionale, in modo di arrivare, alla tanta auspicata progettazione definitiva

dell’opera e alla successiva fase di

cantierizzazione. O adesso o mai più.”







© RIPRODUZIONE RISERVATA