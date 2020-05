Perché la responsabilità penale per Covid mette a rischio la ripresa

La Redazione 24

giovedì 21 Maggio 2020.

Vedremo se tra i 98 provvedimenti attuativi del quale avrà bisogno il decreto rilancio per tramutarsi in realtà ce ne sarà uno che esonera i datori di lavoro dalla responsabilità penale e civile di un dipendente che abbia contratto il Covid non solo al di fuori del luogo di lavoro ma per responsabil

