Aiutare Fca va bene, ma occorre pensare all’intera filiera dell’automotive

Al direttore – Nel suo intervento di martedì sul Foglio, il prof. Dario Stevanato sostiene che i dubbi da me espressi nei confronti della richiesta di prestito di 6,3 miliardi di euro all’Fca siano stati motivati dal fatto che il gruppo Fca non ha la propria sede in Italia. Fondandosi esclusivamente continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

venerdì 22 Maggio 2020.

Al direttore – Nel suo intervento di martedì sul Foglio, il prof. Dario Stevanato sostiene che i dubbi da me espressi nei confronti della richiesta di prestito di 6,3 miliardi di euro all’Fca siano stati motivati dal fatto che il gruppo Fca non ha la propria sede in Italia. Fondandosi esclusivamente

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA