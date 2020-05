Dal 3 giugno riparte il Frecciargento Sibari-Bolzano via Roma, ecco quando prenotare i biglietti

E’ quanto comunica la Senatrice Rosa Silvana Abate Capogruppo M5S in Commissione “Agricoltura” e “Questioni Regionali”

La Redazione

Roma,

venerdì 22 Maggio 2020.

Comunico ufficialmente che da mercoledì 3 giugno tornerà a disposizione dei viaggiatori da e per la Calabria anche il Frecciargento fra Sibari-Bolzano via Roma. Ho ricevuto proprio in questi minuti la conferma direttamente da parte di Trenitalia e entro il fine settimana sarà possibile prenotare i biglietti.

La loro comunicazione segue la mia

richiesta che avevo inoltrato ieri a loro ricordando come siamo ormai entrati

nella cosiddetta fase 2 del Coronavirus. Sono tante le persone che hanno

ripreso a circolare in particolar modo per questioni di lavoro e salute. Il

Governo e il Parlamento stanno cercando di fare quanto possibile per contenere

il più possibile i rischi da Covid-19 e far ripartire l’intera nazione.

Trenitalia stessa da questa settimana, e

precisamente da lunedì 18 maggio, aveva riattivato in tutta Italia 20 Frecce in

più per un totale di 38 collegamenti giornalieri sulle direttrici principali

per garantire una mobilità sicura e confortevole.

Se fino a pochi giorni fa era giusto e

condivisibile il blocco dei treni risulta però ora altrettanto incomprensibile

perché in questo elenco non comparisse ancora il Frecciargento Sibari-Bolzano.

L’area, infatti, versa nel più assoluto isolamento che pregiudica seriamente la

mobilità in sicurezza dell’intera fascia jonica. Avevo chiesto che il

Frecciargento Sibari-Bolzano via Roma venisse ripristinato il prima possibile e

di avere una data certa. Dopo il lavoro fatto per l’istituzione del suddetto

collegamento stavo ricevendo molte sollecitazioni da professionisti e cittadini

che sono costretti a rimandare impegni di lavoro e di salute o, in qualche caso

con tante difficoltà , a spostarsi sul Tirreno per poter prendere il treno. Ora

la situazione torna piano piano alla normalità e Trenitalia ha provveduto a

riattivare il collegamento. Già nelle prossime ore, però, scriverò nuovamente

al Ministro De Micheli, alla Regione Calabria e a Trenitalia per fare sinergia

ancora e portare più servizi sulla fascia jonica calabrese.







© RIPRODUZIONE RISERVATA