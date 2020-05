Iaconis (Riva Destra): Ottima la scelta di De Simone a Coordinatore Provinciale di FdI Crotone

E’ profonda e genuina la soddisfazione per la nomina a Coordinatore di FdI per la Provincia di Crotone

di Michele de Simone il quale rappresenta ottimamente il bisogno di destra che

e’ insito nella nostra provincia.

Riva destra, movimento federato con FdI garantira’ tutto il

suo appoggio ben sapendo che il nuovo responsabile di FdI ha una visione ampia,

inclusiva e coinvolgente della politica, vista come servizio nell’interesse

della collettività .

Ci attendono sfide importanti, i rinnovi delle

amministrazioni su Crotone, Cirò Marina, Strongoli, Torretta di Crucoli, Rocca

di Neto e Santa Severina, previsti nel periodo autunnale, impongono una marcia

forzata nelle scelte e nei programmi da mettere in campo ma non bisogna

assolutamente senza tralasciare le situazioni attuali da sempre critiche ma

ancor più delicate per effetto della crisi post Cvirus.

Troppe categorie produttive hanno difficoltà a mantenere il

trend pre pandemia e occorrono proposte valide ed attuali come, ad

esempio, la destinazione dei fondi delle

royalties, nei comuni interessati, ad

appannaggio dei settori commerciali in crisi così come tante situazioni

delicate hanno bisogno di essere affrontate con urgenza, pensiamo su Crotone

alla questione dei rifiuti o agli impianti sportivi ostaggio di una

amministrazione lontana dai cittadini e più in generale al problema delle

infrastrutture che attanaglia la nostra Provincia.

Inclusività e cooperazione sono e dovranno essere i motti

tra Riva destra e Fratelli d’Italia e siamo sicuri che ciò, anche grazie

lungimiranza politica della Coordinatrice Regionale On.le Wanda Ferro, non

mancherà .







