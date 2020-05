Il Pd sospeso

Roma. Un partito, una confederazione di correnti sospesa ai blocchi di partenza, dove ciascuno mima la lotta congressuale ben sapendo però che il congresso non è alle viste, anzi, come dice uno dei più importanti ex ministri, “non se ne deve nemmeno parlare. E il primo che ne parla viene crocifisso” continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

venerdì 22 Maggio 2020.

