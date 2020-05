La prima cosa bella nel finimondo è la dedizione degli insegnanti

Ho deciso di non entrare più nelle stanze dei miei figli, a meno che la stanza stia andando a fuoco, a meno che dal mio ingresso in quella stanza dipenda la salvezza della loro vita. L’ho deciso in questa fase due, o fase trecento, in cui quasi tutto quello che mi serve, e di cui […]

La Redazione 24

,

venerdì 22 Maggio 2020.

Ho deciso di non entrare più nelle stanze dei miei figli, a meno che la stanza stia andando a fuoco, a meno che dal mio ingresso in quella stanza dipenda la salvezza della loro vita. L’ho deciso in questa fase due, o fase trecento, in cui quasi tutto quello che mi serve, e di cui ho voglia, sta fuor

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA