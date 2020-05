L’ammissione di Khedira: “Mou il mio allenatore preferito. Cristiano? Uno dei migliori della storia”

Il tedesco è tornato ad allenarsi oggi: "José si è fidato di me, ci sentiamo ancora". Il connazionale Emre Can, ex bianconero: "Se Ronaldo perde una partitella…"

venerdì 22 Maggio 2020.

L’ammissione di Khedira: “Mou il mio allenatore preferito. Cristiano? Uno dei migliori della storia”

Il tedesco è tornato ad allenarsi oggi: “José si è fidato di me, ci sentiamo ancora”. Il connazionale Emre Can, ex bianconero: “Se Ronaldo perde una partitella…”



