Lo studio dell’Inps sull’epidemia e quei 19 mila morti in più rispetto alla media

Italia: Inps, tra marzo e aprile 19mila decessi in più per Covid-19 Parigi, 22 mag 09:11 – (Agenzia Nova) – Tra marzo e aprile in Italia ci sarebbero stati 19mila decessi da coronavirus in più di quelli annunciati. Lo ha reso noto l’Inps in uno studio pubblicato ieri 21 maggio, dove si definisce continua a […]

La Redazione 24

,

venerdì 22 Maggio 2020.

