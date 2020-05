Dalla Spagna alla Turchia, ecco i calendari della ripresa in Europa

Dalla Spagna alla Turchia, ecco i calendari della ripresa in Europa In attesa del via libera per Premier League e Serie A, nei prossimi giorni si rivedranno partite anche in Danimarca, Serbia, Austria, Portogallo, Slovenia, Croazia e Turchia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 23 Maggio 2020.

