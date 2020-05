Isola Capo Rizzuto: oggi la giornata nazionale della Legalità, teli bianchi sui balconi del Comune

Isola Capo Rizzuto: oggi la giornata nazionale della LegalitĂ , teli bianchi sui balconi del Comune

La nota dell’L’Amministrazione comunale di Isola di Capo Rizzuto

La Redazione

sabato 23 Maggio 2020.

Oggi, 23 maggio 2020 ricorre il XXVIII anniversario della strage di

Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca

Morvillo e gli agenti della sua scorta. Si tratta di una

data ormai diventata un simbolo nella lotta contro tutte le mafie e a difesa

della legalità , tant’è che nello stesso giorno si celebra la Giornata nazionale

della legalità . Nonostante quest’anno

le celebrazioni debbano necessariamente assumere una forma diversa rispetto al

passato a causa delle restrizioni necessarie per contenere la diffusione del

virus Covid-19, questa ricorrenza non può e non deve passare sotto silenzio.

Accogliendo con favore la proposta della “Fondazione Falcone”, l’amministrazione Comunale di Isola

di Capo Rizzuto, guidata dal sindaco Maria Grazia Vittimberga, vuole celebrare

il coraggio dei cittadini che si sono messi al servizio del paese in uno dei

momenti piĂą drammatici della storia recente. Donne e uomini che hanno reso

straordinario il loro ordinario impegno mostrando un’etica del dovere che

richiama uno dei piĂą grandi insegnamenti che ci hanno lasciato Giovanni Falcone

e Paolo Borsellino: l’importanza che

ciascuno faccia la sua parte fino in fondo.

Il tema della legalità , dunque, sprigiona ancora più forza in un giorno come questo, che sottolinea l’attualità della lotta alla mafia e alla corruzione. La prima arma per combattere la mafia è non dimenticare, continuando a ripudiare l’illegalità in tutte le sue forme, da quelle più gravi a quelle più banali e semplici della vita quotidiana, come guidare senza le cinture o gettare rifiuti per terra. Il rispetto della legalità deve essere appreso con impegno e perseveranza.

Per questo, si ritiene che l’educazione alla

legalità costituisca il principio fondante dell’intera struttura sociale e deve

permeare la società a partire dai più giovani, portando la cultura e l’etica

prima di tutto nelle scuole, le quali svolgono un ruolo fondamentale nella

lotta contro la mafia essendo spesso l’unico riferimento di legalità per chi

vive in ambienti difficili.

In un momento in cui, con l’emergenza

Coronavirus e l’impoverimento del tessuto socio-economico di tutto il paese, il

pericolo di un rafforzamento del sistema criminale è sempre più realistico, il

Consiglio comunale rivolge un accorato invito ai docenti ed ai diversi attori

sociali affinchè avviino percorsi atti a piantare il seme della cultura della

legalitĂ nei piĂą giovani, promuovendo in essi la consapevolezza del

fenomeno della corruzione, delle sue cause e conseguenze, ma, soprattutto,

degli strumenti per prevenirlo, a

partire dal monitoraggio civico.

Formare dei giovani critici, attivi e monitoranti è il primo ingrediente per prevenire

la corruzione e la mentalitĂ mafiosa.

Attraverso attività formative idonee si deve mirare a far progredire culturalmente e eticamente i futuri cittadini; onde favorire l’assunzione di responsabilità di ciascuno rispetto alla tutela dei beni di tutti. Non bisogna mai disperdere la lezione dei giudici Falcone e Borsellino: senza legalità non c’è sviluppo, lavoro, progresso civile per il Sud e per tutto il Paese. Allora come oggi, tutti possiamo essere dei buoni cittadini facendo soltanto il nostro dovere, confidando nella giustizia e nei valori della nostra Costituzione.







