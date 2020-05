La riffa delle mascherine

Il bando “Impresa Sicura” di Invitalia, che doveva rimborsare le aziende italiane delle spese affrontate per i dispositivi di protezione individuale dei propri lavoratori, non è degno di un paese civile. Come abbiamo già scritto, il primo problema è il budget: 50 milioni di euro, destinati a oltre 4 continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

sabato 23 Maggio 2020.

Il bando “Impresa Sicura” di Invitalia, che doveva rimborsare le aziende italiane delle spese affrontate per i dispositivi di protezione individuale dei propri lavoratori, non è degno di un paese civile. Come abbiamo già scritto, il primo problema è il budget: 50 milioni di euro, destinati a oltre 4

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA