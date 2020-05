Non solo Ilva, l’Italia non è più un paese d’acciaio

L’intera filiera dell’acciaio italiano, più di tutti i settori industriali, è in crisi profonda, tant’è che martedì 26 il ministro dello Sviluppo Patuanelli terrà in Parlamento un’informativa sulla siderurgia. Il calo, come denunciato già durante il 2019 da Eurofer, era principalmente dovuto all’i continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

sabato 23 Maggio 2020.

