BarÃ§a, le carte per Lautaro: Firpo, Rakitic, Semedo, Umtiti, Vidal. Inter, scegline due

Barça, le carte per Lautaro: Firpo, Rakitic, Semedo, Umtiti, Vidal. Inter, scegline due

Barça, le carte per Lautaro: Firpo, Rakitic, Semedo, Umtiti, Vidal. Inter, scegline due In Argentina e Spagna hanno stilato la lista dei nomi per chiudere l’affare: cash più due nomi graditi ai nerazzurri per far quadrare il cerchio. Ecco la formula più gradita continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 24 Maggio 2020.

Barça, le carte per Lautaro: Firpo, Rakitic, Semedo, Umtiti, Vidal. Inter, scegline due

In Argentina e Spagna hanno stilato la lista dei nomi per chiudere l’affare: cash più due nomi graditi ai nerazzurri per far quadrare il cerchio. Ecco la formula più gradita



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA