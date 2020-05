Commemorazione Falcone, Santelli: “le istituzioni a San Luca a fianco delle persone per bene”. VIDEO

Santelli: #GiovanniFalcone diceva di essere un malato di Stato, dobbiamo tutti ammalarci di Stato. Dobbiamo tramandare la sua storia e ricordarlo, non per come è morto ma per come ha vissuto. Abbiamo scelto #SanLuca perché rappresenta la rivincita di una #Calabria nuova che ha voglia di riscatto.

La Redazione

San Luca,

domenica 24 Maggio 2020.

Un sole splendente ha accolto questa mattina tanti tra

rappresentanti delle istituzioni e persone che, nel rispetto delle norme

Covid, hanno accolto l’invito del Presidente della Regione Jole

Santelli a volersi ritrovare nel paese aspromontano per ricordare

Giovanni Falcone. Tanti tra parlamentari, consiglieri regionali, la

Giunta regionale al completo e il Presidente del Consiglio, sindaci con

la fascia tricolore e anche molti giovani, in una giornata di grande

unitĂ per costruire una Calabria orgogliosa della sua ripartenza.

“Venire a San Luca significa sfidare la retorica- ha detto Jole Santelli- per dire che le parole di Falcone e la sua storia sono reali proprio in questi territori, nei quali le persone perbene sono tante e devono camminare con la schiena diritta. A loro dico che le istituzioni sono al loro fianco”.







