Ieri 23 maggio “Giornata della legalità e del ricordo delle vittime di mafia”

Ieri 23 maggio “Giornata della legalitĂ e del ricordo delle vittime di mafia”

Commemorazione per Giovanni Falcone dalla Provincia di Crotone

La Redazione

Crotone,

domenica 24 Maggio 2020.

“Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro

tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri

uomini”. Con queste parole, con le parole di Giovanni Falcone, Simone

Saporito, in rappresentanza del presidente facente funzioni della

Provincia di Crotone Giuseppe Dell’Aquila e dell’intero Consiglio

provinciale, ha partecipato alla giornata in memoria di Giovanni Falcone,

magistrato, di sua moglie Francesca Morvillo, magistrato, di Vito

Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, agenti della scorta e delle

vittime di tutte le mafie, che si è svolto questa mattina presso il giardino “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” in via Morelli a Crotone.Un

momento di riflessione, un momento in cui fermarsi per ricordare e

raccontare ai piĂą giovani il lavoro di magistrati e uomini e donne delle

forze dell’ordine hanno fatto e fanno per contrastare l’illegalitĂ e la

criminalitĂ , per il bene comune.







