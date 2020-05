La comunitÃ  islamica celebra la preghiera di fine Ramadan allo Stadio di CirÃ² Marina. VIDEO

La comunitĂ islamica celebra la preghiera di fine Ramadan allo Stadio di CirĂ² Marina. VIDEO

La comunitĂ di CirĂ² Marina e dei paesi limitrofi si sono riuniti in preghiera per l’Aid (festa di fine Ramadan)

Giuseppe Benevento

CirĂ² Marina,

domenica 24 Maggio 2020.

Come di consueto, al termine del mese di Ramadan i fedeli musulmani si riuniscono in una preghiera collettiva per condividere momenti di spiritualitĂ e di gioia, quest’anno la prima volta in pubblico.

Oggi 24 maggio 2020, quindi, ricorre la festa di Eid al-fitr, che segna la fine del mese sacro del Ramadan. La comunitĂ di CirĂ² Marina e dei paesi limitrofi si sono riuniti in preghiera per l’Aid (festa di fine Ramadan) nello Stadio di CirĂ² Marina, dove è stata predisposta l’accoglienza di circa 60 fedeli, uomini donne e bambini, insieme all’Imam, secondo le prescrizioni di sicurezza legate alla prevenzione del contagio dovute al Coronavirus, avendo cura di indossare le mascherine e rispettando la distanza di sicurezza.

Il presidente Tarik Chaouki, a nome dell’Associazione Culturale Islamica Assalam di CirĂ² Marina, ringrazia la Commissione Straordinaria del comune, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Questura di Crotone e l’Associazione FCD CittĂ di CirĂ² Marina per aver concesso le autorizzazioni ed il supporto alla manifestazione.







