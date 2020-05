Milan, 5 milioni per Quaresma. Ma lo Sporting Lisbona fa muro

Milan, 5 milioni per Quaresma. Ma lo Sporting Lisbona fa muro I rossoneri puntano a rinforzare la difesa col 18enne centrale portoghese. Per ora i lusitani non sembrano intenzionati a cederlo

domenica 24 Maggio 2020.

I rossoneri puntano a rinforzare la difesa col 18enne centrale portoghese. Per ora i lusitani non sembrano intenzionati a cederlo



