domenica 24 Maggio 2020.

Milan, alla ripresa c’è Ibra “il caldo”: lui sa come si fa gol in piena estate

Zlatan ha avuto numeri impressionanti da giugno ad agosto in Mls con i Los Angeles Galaxy: più di una rete a partita in America nei mesi più afosi



