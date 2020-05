SIULP Crotone: “Che il sacrificio di Falcone non resti vano”

Attentato dinamitardo al giudice Falcone ed agli uomini della sua scorta. Toccato l’apice della crudeltà e della ferocia della mafia contro lo Stato italiano

E’ un pomeriggio quasi estivo e, nel capoluogo di Trinacria, il caldo non ha certo atteso a prendere il sopravvento. Le spiagge di Mondello e di Sferracavallo hanno cominciato a popolarsi: qualcuno fa il bagno, altri optano per una granita al bancone del chioschetto più in voga. I più anziani prediligono assaporare i profumi del quartiere, mentre i più piccini scorrazzano, tra un vicolo ed un altro, a bordo delle loro biciclette o dietro ad un pallone.

Ma quello del 23 maggio 1992, non è un

pomeriggio come tutti gli altri. E’ una data, infatti, che rappresenterà una

delle pagine piĂą nefaste della storia italiana.

Alle 16:45, dall’aeroporto di Ciampino,

decolla un velivolo con a bordo il giudice Giovanni Falcone, impegnato in prima

linea nella lotta alla mafia. Dopo meno di un’ora, l’atterraggio a Punta Raisi.

Falcone è sorridente ed è accompagnato da sua moglie Francesca (anch’essa

magistrato, ndr). Ad accoglierlo, come

ogni sabato pomeriggio, ci sono i suoi

ragazzi, i suoi angeli custodi,

guidati dal capo scorta Antonio Montinaro. Pochi minuti ed il corteo delle tre auto

blindate è sull’A29 in direzione Palermo. Falcone è alla guida della Croma di

colore bianco, in mezzo tra la Croma marrone, condotta dall’agente della

Polizia di Stato Vito Schifani e quella azzurra, sulla quale viaggiano altri

tre poliziotti. La linea radio è silenziosa e sembra, dunque, filare tutto

liscio. Mancano circa sei chilometri per giungere alla cittĂ delle cassate e

del panino ca meusa: Palermo. La

città che a Falcone ha dato i natali, la città in cui è cresciuto, la città dove

era amato, ma anche odiato.

Sono le 17:58, l’ora dell’orrore, l’ora dell’infamità , l’ora della vendetta di Cosa Nostra. Una folta nube nera si fionda sullo svincolo di Capaci. Un boato assordante, una mattanza senza precedenti. Una tonnellata di tritolo viene fatta esplodere, così da uccidere l’uomo che per anni aveva dato la caccia ai mafiosi. L’autostrada si sventra e la scena dell’attentato è un teatro di sangue.

Alcuni corpi sono dilaniati, altri sono rimasti

incastrati nelle lamiere, ovunque vi sono brandelli di carne e l’identificazione

di molti non è agevole. Le linee di emergenza cominciano ad impazzare e chi ha

ricevuto le prime chiamate, ha subito compreso che, questa volta, il magistrato

non è riuscito a scampare alla strage. A cadere nell’espletamento del proprio

dovere, insieme a Falcone, ci sono la moglie Francesca Morvillo ed i tre agenti

di scorta provenienti dalla Puglia: Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco

Dicillo.

A seguito della morte di Rocco Chinnici (a

cui si deve l’istituzione del Pool Antimafia, ndr) e del commissario Beppe Montana e dopo che, nel giugno 1989

era riuscito ad evitare l’eccidio dell’Addaura, Falcone si sentiva sempre più

un cadavere che camminava. Ma,

nonostante ciò, non ha mai arretrato, non ha mai desistito dal rincorrere – ad

ogni costo – la legalità , non si è mai piegato ai voleri dei padrini siciliani.

Sino all’ultimo anelito, Giovanni ha duellato con la malapianta in modo

coraggioso, senza cedere ad alcuna forma di compromesso.

Sono passati ben 28 anni, eppure, la

ferita lasciata dalla Strage di Capaci è ancora aperta e risiede nella memoria

collettiva. Falcone, così come tutti gli altri onesti servitori dello Stato che

hanno perso la vita per mano della barbarie malavitosa, non possono essere

dimenticati e devono essere onorati, con riconoscenza, per 365 giorni all’anno.

A parere del SIULP Crotonese è doveroso mantenere vivo il loro ricordo,

tramandando i loro insegnamenti etico-morali alle nuove generazioni che, troppo

spesso, si lasciano abbagliare dal Dio

denaro.

Giovanni non è morto, nemmeno Francesca,

Antonio, Vito e Rocco. Loro vivono in noi e continuano a lottare, a testa alta,

insieme a noi.

“Occorre

compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da

sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l’essenza della

dignità umana.” (Giovanni Falcone)







