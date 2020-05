Anche la ripartenza ha dei limiti di velocità

Anche la ripartenza ha dei limiti di velocitÃ

Quale è la velocità di crociera della nave Italia? Ogni giorno l’opinione pubblica – o quella che leggiamo dai giornali e vediamo in televisione – ondeggia tra il malumore per la prudenza delle riaperture e l’ansia per una ripartenza troppo rapida e alla cieca. La sensazione generale è che in molti continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

lunedì 25 Maggio 2020.

Quale è la velocità di crociera della nave Italia? Ogni giorno l’opinione pubblica – o quella che leggiamo dai giornali e vediamo in televisione – ondeggia tra il malumore per la prudenza delle riaperture e l’ansia per una ripartenza troppo rapida e alla cieca. La sensazione generale è che in molti

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA