Crotone: Coperture in eternit non bonificate dopo incendio, denunciata una persona

Malgrado una segnalazione fatta dai CC forestali il procedimento era rimasto bloccato

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Crotone,

lunedì 25 Maggio 2020.

I Carabinieri forestali, nei giorni scorsi, hanno accertato che non è avvenuta la bonifica di alcune coperture degradate, contenenti amianto, a Crotone. Sono in corso accertamenti ulteriori per stabilire la responsabilità dell’inerzia a provvedere.

Nel mese di agosto del 2018 un incendio divampato in alcune

cumuli di rifiuti, improvvidamente accumulati in un’area urbana, avevano

interessato la copertura di un capannone in disuso. A causa del calore

sprigionato durante la combustione una parte della copertura era collassata,

andando in frantumi. Non erano stati registrati danni alle persone perché il

sito, fortunatamente, al momento dell’evento non era frequentato. La copertura

era realizzata con lastre di eternit, un materiale composito contenente fibre

di amianto, molto nocivo per inalazione. Le lastre di eternit soprattutto

quando sono degradate, infatti, liberano nell’aria particelle che una volta

inalate rimangono come incastrate nei polmoni, inducendo gravissime infiammazioni.

Esse possono sviluppare forme cancerose poco aggredibili con i farmaci.

Malgrado la notizia dell’incendio fosse di dominio

pubblico, secondo gli accertamenti eseguiti dai militari non sarebbe ancora

avvenuta la bonifica del sito, né sarebbero stati intrapresi provvedimenti

utili per limitare i danni. Una persona è stata deferita alla Procura della

Repubblica per omessa bonifica. Sono in corso ulteriori accertamenti.

L’intervento dei militari è volto sollecitare coloro che

dovrebbero provvedere a superare le inerzie esistenti e per prevenire danni ulteriori

all’ambiente.







