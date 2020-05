Indagine sierologica Covid-19, Crucoli tra gli otto comuni della provincia di Crotone

Un campione della popolazione compreso tra 47 e 58 soggetti che saranno contattati dalla Croce Rossa Italiana

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

lunedì 25 Maggio 2020.

Un campione di cittadini, compreso tra 47 e 58 persone, quello indicato dall’Istat tra la popolazione di Crucoli per i test sierologici che partiranno mercoledì 27 maggio in tutta Italia, nell’ambito dell’indagine di siero-prevalenza sul SARS-CoV-2 condotta dal Ministero della Salute e dallo stesso Istituto di Statistica nazionale, prevista dal Decreto Legge nr. 30 del 10 maggio 2020.

La comunicazione ufficiale è

stata inviata nella mattinata di oggi, lunedì 25, dalla Direzione Generale Dipartimento

Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria ai Sindaci, ai

Medici di medicina generale ed ai Pediatri di libera scelta dei Comuni inseriti

nel suddetto studio sierologico.

Che nella nostra regione riguarda

circa 7.000 soggetti, distribuiti in 96 Comuni, su 150.000 individui su tutto

il territorio nazionale.

Obiettivo dell’indagine è capire

quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al Coronavirus, anche in assenza

di sintomi, ed a tal proposito lo studio fornirà informazioni finalizzate alla

stima delle dimensioni e dell’estensione dell’infezione nella popolazione

italiana.

L’individuazione del campione è

stata effettuata dall’Istat, mentre, su indicazione del Ministero della Salute,

il Dipartimento regionale ha individuato, per l’effettuazione del test, i laboratori

di Patologia Clinica Polo Sanitario Nord -ASP Reggio Calabria, di Analisi dell’Ospedale

“San Giovanni di Dio”- ASP Crotone e dell’Ospedale Castrovillari- ASP

Cosenza, risultati in possesso della strumentazione prevista.

Nel programma è coinvolta anche

la Croce Rossa Italiana per la gestione del contatto telefonico con i soggetti indicati

nel campione, al fine di acquisire l’adesione o il diniego alla partecipazione

all’indagine, fissare l’appuntamento per il prelievo e per il trasporto delle

provette presso i tre laboratori individuati.

Le informazioni raccolte saranno

essenziali per indirizzare le politiche di contrasto all’epidemia e per

modulare le misure di contenimento del contagio, sia a livello nazionale sia a

livello regionale.

I risultati dell’indagine,

diffusi in forma anonima e potranno essere utilizzati per successivi studi e

per l’analisi comparata con altri paesi europei.

Crucoli, dunque, come dicevamo è

uno degli otto comuni individuati nella sola provincia di Crotone, con un

campione teorico di 47 soggetti su 58 di partenza, assieme a Belvedere Spinello

(60 su 65), Cirò Marina (48 su 60), Crotone (210 su 267), Mesoraca (42 su 53), Petilia

Policastro (63 su 76), Cotronei (48 su 64) e Isola capo Rizzuto (58 su 74).

Per poter ottenere risultati

adeguati, inoltre, dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

della Regione Calabria ribadiscono che è fondamentale che le persone inserite

nel campione casuale diano la loro disponibilità a sottoporsi al prelievo, così

come è fondamentale, per la riuscita dello studio, la fattiva collaborazione degli

Enti comunali e dei Medici, in quanto veri punti di riferimento nelle comunitÃ

locali.

Agli stessi si richiede, infine, una

fattiva collaborazione con i volontari della Croce Rossa, nella campagna di

comunicazione con i cittadini selezionati dall’ISTAT, in modo da far comprendere

che la partecipazione allo studio, pur non essendo obbligatoria, è un bene per

sé stessi e per l’intera comunità .







