L’accordo sui precari della scuola è un disastro annunciato

Sembrano trentaduemila in più ma sono settantottomila in meno. Nascosto da dichiarazioni ai confini del trionfalistico, che si ammantano (oltre che del favore delle tenebre, dato che l’accordo è stato raggiungo nottetempo) di termini vaghi e ritriti come “meritocrazia”, “selezione”, “riduzione del p continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

lunedì 25 Maggio 2020.

Sembrano trentaduemila in più ma sono settantottomila in meno. Nascosto da dichiarazioni ai confini del trionfalistico, che si ammantano (oltre che del favore delle tenebre, dato che l’accordo è stato raggiungo nottetempo) di termini vaghi e ritriti come “meritocrazia”, “selezione”, “riduzione del p

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA