Troveremo un mondo più piccolo. Istruzioni per l’uso

La Terra non è piatta, ma i continenti almeno per quest’anno sono sei. Troppo si nascondeva il sesto per essere notato. Fra il prima e un mai più. Come l’isola Ferdinandea, che spuntò dal Canale di Sicilia nel 1831 e dopo quattro mesi s’inabissò di nuovo, anche il sesto continente sarà visibile per continua a […]

La Redazione 24

,

lunedì 25 Maggio 2020.

La Terra non è piatta, ma i continenti almeno per quest’anno sono sei. Troppo si nascondeva il sesto per essere notato. Fra il prima e un mai più. Come l’isola Ferdinandea, che spuntò dal Canale di Sicilia nel 1831 e dopo quattro mesi s’inabissò di nuovo, anche il sesto continente sarà visibile per

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA