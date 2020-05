Crotone, il prossimo autunno si vota per le amministrative ed è già tempo di pensare al candidato Sindaco

Il gruppo di attivisti Crotone5Stelle, creatosi attorno al consigliere comunale Ilario Sorgiovanni, comunica di aver individuato in Rossella Parise la candidato a Sindaco per il M5s

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

martedì 26 Maggio 2020.

Crotone

non ha mai avuto un Sindaco al femminile, cosa che invece è avvenuto per altre

cariche istituzionali: Parlamentare nazionali, Consigliere regionali. Non sono

però mancate in più consultazioni le candidature Rose a Sindaco: Dorina Bianchi

per il centrodestra, Giusy Regalino per

una coalizione civica, Rossanna Barbieri per il centrosinistra. Nessuna delle

tre è stata eletta pur ottenendo un buon consenso.

SarÃ

per colpa della coalizione di cui hanno fatto parte, ma i crotonesi

sembrerebbero allergici ad eleggere una donna Sindaco, a differenza di ciò che

avviene in altre consultazioni elettorali. Ricordiamo che alle elezioni

politiche del 2018 Crotone ha eletto Margherita Corrado (Senato) e Elisabetta

Barbuto (Camera), entrambe del M5s. In passato hanno ricoperto la carica di

parlamentare nazionali Dorina Bianchi e Marilina Intrieri e, in tempi lontani,

Iole Giugni Lattari per il MSI (prima donna calabrese eletta al parlamento). La

stessa Marilina Intrieri e Maria Teresa Ligotti eletti consiglieri regionali.

Il prossimo autunno Crotone (al momento commissariata) dovrà eleggere il

Sindaco e trenta consiglieri.

“Il

gruppo di attivisti Crotone5Stelle, creatosi attorno al consigliere comunale

Ilario Sorgiovanni, comunica di aver individuato nell’alveo della societÃ

civile la sua proposta di candidato a Sindaco per il M5s.

Si tratta di Rossella Parise, Primo Dirigente

della Polizia di Stato in quiescenza. Nel corso della sua carriera la dottoressa Parise ha rivestito molti ruoli:

Dirigente della Digos e della Dia di Catanzaro, Capo Gabinetto e Dirigente

della Divisione Anticrimine della

Questura di Crotone, Dirigente della Polizia Stradale di Catanzaro, Dirigente della

Divisione Amministrativa e dell’Immigrazione di Crotone.

La

conoscenza del territorio e delle sue criticità è la principale qualità che connota

l’apprezzata professionista crotonese.

Ambiente,

Legalità , Cultura e Sviluppo Sostenibile

sono i pilastri del programma, presentato sulla Piattaforma Rousseau insieme

alla squadra dei consiglieri, secondo le modalità stabilite dal Movimento. Dopo

il 30 giugno, termine ultimo per la presentazione

delle liste, sapremo chi rappresenterà il M5s alle prossime Amministrative

della città di Crotone”.

La

candidatura di Rossella Parise lanciata da Ilario Sorgiovanni aprirà di sicuro

un’ampia discussione in tutto il M5s e per essere confermata dovrà vincere la

resistenza anche dell’ex consigliere comunale pentastellato, Andrea Correggia,

pure in corsa per essere candidato Sindaco. Si riuscirà a fare desistere Correggia?

Ancora è presto per sapere chi sarà il candidato Sindaco per il M5s, ma è giÃ

il tempo affinché il Movimento inizi a discutere su un’eventuale alleanza per

sostenere una loro candidata. La forza elettorale dei pentastellati sconsiglia

di correre da soli, andrebbero incontro ad una sicura sconfitta e le ultime

elezioni regionali lo dimostrano. La candidatura a Sindaco di Rossella Parise

sarebbe un buon punto di partenza per un comune discorso con il Pd e movimenti

civici per rompere vecchi schemi e preparare il nuovo.







