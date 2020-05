Guardie civiche, un’idea bocciata

La Redazione 24

martedì 26 Maggio 2020.

Roma. Ha sorpreso il modo in cui è stata comunicata e da chi è stata comunicata (in televisione e dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia). Non è gradita al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che in una nota ha contenuto il suo malessere e la sua contrarietà (netta, assicura c

