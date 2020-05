Il processo a Salvini nella Repubblica del “ma anche no”

Matteo Salvini va giudicato per aver ritardato lo sbarco dalla Open Arms? Era in vigore un trattato che imponeva al paese più vicino di accogliere i migranti, contestato dal governo di allora ma vigente. Quindi la decisione di non rispettarlo costituisce una violazione della quale è ragionevole iden continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

martedì 26 Maggio 2020.

