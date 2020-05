Inter, Pirelli saluta nel 2021: sponsor cinese per sfidare i top club

La Redazione24

,

martedì 26 Maggio 2020.

Inter, Pirelli saluta nel 2021: sponsor cinese per sfidare i top club

Zhang rilancia e punta a un contratto da 25-30 milioni l’anno: Samsung ed Evergrande in pole, occhio ad Alibaba. In Serie A la Juve è a 42 milioni, il record è del Real con 70 a stagione



