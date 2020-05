Juve in gruppo, Ronaldo a parte: una ripresa a due velocità e… una strana maledizione

Juve in gruppo, Ronaldo a parte: una ripresa a due velocitĂ e… una strana maledizione

La Redazione24

,

martedì 26 Maggio 2020.

Cristiano ieri si è allenato da solo, mentre la squadra è andata in campo con Sarri quasi al completo. CR7 calibra il rientro: non segna alla “prima” di campionato dal 2014



