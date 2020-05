Juve indomabile nella sua tana, ma è un rebus l’Allianz senza tifo

Juve indomabile nella sua tana, ma è un rebus l’Allianz senza tifo Super media punti, niente k.o. da due anni: per i bianconeri fattore campo decisivo. Sarri non può contare sul solito fortino, però con l’Inter non si è vista la differenza continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 26 Maggio 2020.

Super media punti, niente k.o. da due anni: per i bianconeri fattore campo decisivo. Sarri non può contare sul solito fortino, però con l’Inter non si è vista la differenza



