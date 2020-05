Nonsense Open Arms

Roma. “Se vi ricordate, la Diciotti era una nave italiana. In questo caso la nave era spagnola, batteva bandiera spagnola e per la legge, i trattati del mare, il porto di sicurezza (sic) per i soggetti che erano sopra quella nave doveva essere spagnolo”. Il diritto del mare visto dal senatore Mario continua a leggere […]

La Redazione 24

,

martedì 26 Maggio 2020.

Roma. “Se vi ricordate, la Diciotti era una nave italiana. In questo caso la nave era spagnola, batteva bandiera spagnola e per la legge, i trattati del mare, il porto di sicurezza (sic) per i soggetti che erano sopra quella nave doveva essere spagnolo”. Il diritto del mare visto dal senatore Mario

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA