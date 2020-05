Banche caute con i mutui, così si sono dimezzate le compravendite

Milano. L’accesso al credito ai tempi del Covid-19 è sempre più difficile non solo per le imprese, ma anche per le famiglie. Un segnale di restringimento dei cordoni della borsa da parte delle banche viene da Nomisma, che, durante la presentazione del suo ultimo rapporto immobiliare, ha stimato un c continua a leggere su “IL […]

La Redazione 24

,

mercoledì 27 Maggio 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA