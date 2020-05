Ciclovia dei Parchi, avvio dei lavori per 142 km da Fabrizia a Tiriolo

A comunicarlo è l’assessore regionale all’ambiente Sergio De Caprio

La Redazione

,

mercoledì 27 Maggio 2020.

Hanno preso avvio oggi i lavori per la realizzazione della

Ciclovia dei Parchi nel tratto di competenza del Parco Regionale delle

Serre.



L’intervento, finanziato dal POR Calabria 2014/2020, prevede la messa in

sicurezza del piano viario e l’installazione della segnaletica dedicata

nel tratto che va da Fabrizia sino a Tiriolo per circa 142 km.

L’importo totale finanziato per questo progetto è pari a 1.250.000 euro e

l’intervento consta di due lotti, uno per ogni provincia interessata

(Catanzaro e Vibo Valentia).



L’assessore regionale all’ambiente Sergio De Caprio ringrazia tutte le

persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto:

“per la professionalitĂ e per l’amore con cui promuovono e difendono la

bellezza della Calabria, il suo territorio incontaminato che rappresenta

la ricchezza piĂą importante su cui dobbiamo costruire la prosperitĂ .

Ancora una volta, nell’unità d’intenti, per il Bene Comune, la Calabria è

avanti, la Calabria è fiera”.



Nello specifico, il percorso interessa la rete viaria secondaria che

tocca i Comuni di Fabrizia, Mongiana, Serra San Bruno, Brognaturo,

Spadola, Simbario, Cardinale, Torre di Ruggiero, Vallelonga, San Nicola

da Crissa, Monterosso Calabro, Polia, Girifalco e Tiriolo.



Il tracciato tocca diversi punti di particolare interesse

storico-passaggio: nel comune di Mongiana la “Riserva Naturale di

Cropani – Micone” con Villa Vittoria sede dei Carabinieri Forestali e il

Museo delle Reali Ferriere con il suo sito archeologico, La Certosa e

le chiese barocche nel Comune di Serra San Bruno, la splendida oasi

protetta del lago dell’Angitola, il museo della civiltà contadina e

artigiana, la via dei mulini con i frantoi ad acqua nel comune di

Monterosso Calabro e la splendida veduta sul Lago dell’Angitola.



La realizzazione della Ciclovia su tratti stradali a bassa intensitĂ di

traffico rappresenta uno dei punti cardine dell’azione di rilancio delle

aree protette e delle aree interne calabresi. L’intervento da un lato

avvia la realizzazione di un sistema di promozione e sviluppo del

cicloturismo e dall’altro va incontro alle esigenze delle popolazioni

delle aree interne che in piĂą occasioni hanno rappresentato il pessimo

stato delle arterie stradali di competenza provinciale e segnatamente

della provincia di Vibo Valentia.







© RIPRODUZIONE RISERVATA